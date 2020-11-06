4 и 5 ноября сотрудники облуправления ГОБОПиК МВД при силовой поддержке ОМОНа задержали парней, которые забрасывали камнями милиционеров и служебные авто, сообщается в Telegram-канале официального представителя МВД Беларуси Ольги Чемодановой.
Это произошло во время августовских протестов на центральной площади Жлобина. Оперативники установили активных участников протестных акций – ими оказались братья-близнецы.
22-летние парни бросали камни и куски тротуарной плитки в правоохранителей и их служебный транспорт. Видео своих «подвигов» распространили в нескольких деструктивных Telegram-каналах.
Следователи дали правовую оценку действиям братьев и признали их подозреваемыми по ранее возбужденному уголовному делу.
Фигуранты ранее судимы за хулиганство, один из них является активным участником праворадикальной околофутбольной группировки.
Видео МВД
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Задержаны братья-близнецы, принимавшие участие в массовых беспорядках в Жлобине
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