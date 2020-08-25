Подростка уговаривали оболгать милицию. ВИДЕО

В Следственном комитете рассказали историю, произошедшую с 17-летним жителем Гродно. Во время массовых беспорядков толпа сбила его с ног, парень получил травму плеча. Позже он был задержан.

После этого другие задержанные за участие в несанкционированных массовых мероприятиях начали "учить" подростка: они советовали ему рассказать, будто его избили сотрудники милиции. Но все-таки парень не стал врать следователям. На сайте СК представлено видео, где молодой человек рассказывает, что никакого силового воздействия на него не оказывалось. Однако задержанные вместе с ним люди настойчиво рекомендовали: “Говори, что тебя избил ОМОН.” Подросток нашел в себе силы признаться, что на самом деле все было не так.



Вероятно, это не единственное признание, которое нам предстоит услышать в ближайшие дни.