Оперативники ГУБОПиК МВД установили четырех человек, которые похитили у предпринимателя товара почти на 70 тыс. рублей, сообщает МВД.
Якобы представители российской компании предложили потерпевшему продать им крупную партию мяса индейки. Для оформления накладных на товар «покупатели» предъявили бизнесмену подлинные реквизиты реально существующего в Оршанском районе предприятия и предоставили всю необходимую документацию. Водитель фуры, на которой планировалось вывезти 8 тонн мяса, также оказался участником махинации и членом преступной группы.
«Партнеры» договорились, что оплата будет произведена наличными сразу после загрузки товара в грузовик. Но внезапно покупатели стали просить войти в положение и пообещали оплатить товар по факту его прибытия в пункт назначения. Получив мясо, они пропали и перестали выходить на связь.
В ГУБОПиК МВД рассказали: трое участников преступной группы ранее уже попадали в поле зрения милиции. Задержанные активно поддерживают нормы криминальной субкультуры и, по их словам, «живут по понятиям». В ходе проведения обысков у одного из них обнаружена и изъята марихуана. Их задерживали при силовой поддержке СОБРа МВД.
Действия участников преступной группы следователи расценили как мошенничество в особо крупном размере и возбудили уголовное дело. У одного из фигурантов нашли запрещенное вещество и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Задержанные водворены в ИВС.
Видео МВД
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Задержана преступная группа, похитившая у предпринимателя мяса на 70 тысяч рублей
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