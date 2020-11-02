Задержана преступная группа, похитившая у предпринимателя мяса на 70 тысяч рублей

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Якобы представители российской компании предложили потерпевшему продать им крупную партию мяса индейки. Для оформления накладных на товар «покупатели» предъявили бизнесмену подлинные реквизиты реально существующего в Оршанском районе предприятия и предоставили всю необходимую документацию. Водитель фуры, на которой планировалось вывезти 8 тонн мяса, также оказался участником махинации и членом преступной группы.«Партнеры» договорились, что оплата будет произведена наличными сразу после загрузки товара в грузовик. Но внезапно покупатели стали просить войти в положение и пообещали оплатить товар по факту его прибытия в пункт назначения. Получив мясо, они пропали и перестали выходить на связь.В ГУБОПиК МВД рассказали: трое участников преступной группы ранее уже попадали в поле зрения милиции. Задержанные активно поддерживают нормы криминальной субкультуры и, по их словам, «живут по понятиям». В ходе проведения обысков у одного из них обнаружена и изъята марихуана. Их задерживали при силовой поддержке СОБРа МВД.Действия участников преступной группы следователи расценили как мошенничество в особо крупном размере и возбудили уголовное дело. У одного из фигурантов нашли запрещенное вещество и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Задержанные водворены в ИВС.Видео МВД