Подозреваемых в совершении злостного хулиганства задержали оперативники Брестчины при силовой поддержке бойцов ОМОНа 11 ноября, сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.
Компания подозревается в незаконном вмешательстве в функционирование систем, обеспечивающих безопасность движения ж/д транспорта, разбитии стекла в пункте охраны общественного порядка, поджоге шины на дороге и развешивании ростовых кукол с призывающими к насилию над милиционерами надписями.
Установили, что подозреваемые сами сделали чучела с надписями «ОМОН», «МЕНТ» и «Лжец». Плоды своих стараний они развесили на деревьях и ограждении путепровода «Западный обход».
Также 29 октября на перегоне вблизи станции Тэвли (Кобринский район) злоумышленники заблокировали металлической проволокой автоматизированную систему управления и контроля движением поездов. Это привело к задержке составов и сбою графика движения поездов.
После этого, ночью 8 и 9 ноября, задержанные хулиганили: сначала подожгли на проезжей части автомобильные покрышки, а затем камнями разбили стекла в городском опорном пункте охраны правопорядка.
Следователи дали правовую оценку действиям горожан и признали их подозреваемыми по ранее возбужденным уголовным делам за хулиганства, в том числе особо злостное, а также умышленное приведение в негодность путей сообщения. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Видео: МВД
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Задержана группа, причастная к совершению злостного хулиганства
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