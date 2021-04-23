Задержана группа кибермошенников: ущерб – более полумиллиона долларов

Группа аферистов посредством популярных мессенджеров обманула десятки людей. Киберпреступники использовали распространенную схему: представлялись работниками банка и под предлогом защиты денежных средств убеждали людей сообщать свои личные данные. От действий интернет-мошенников пострадали около ста граждан, которым причинен ущерб на общую сумму более BYN 1 млн. В некоторых эпизодах сумма ущерба варьировалась от BYN 9 тыс. до $ 111 тыс.– пояснил замначальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси.Представитель милицейского ведомства пояснил, что уголовный процесс был начат с крупного факта: жительница столицы передала мошенникам около двух тысяч долларов. Сначала пострадавшей звонили «сотрудники банка», а потом и якобы представители правоохранительных органов. Женщина попалась на удочку мошенников и установила на телефон приложение, тем самым обеспечила преступникам доступ к ее смартфону.Таким образом были установлены и другие факты преступной деятельности. Милиционеры и следователи анализировали информацию о самих группах, отслеживали цепочку счетов и устанавливали информацию о предполагаемых обнальщиках. Благодаря проведенной оперативно-разыскной работе удалось выявить и подозреваемых по другим уголовным делам.Начальник отдела по расследованию преступлений против информационной безопасности и незаконного оборота наркотиков следственного управления УСК по Минску Дмитрий Острейко рассказал, что в одно производство было соединено более ста уголовных дел.– сообщил он.Представитель СК добавил, что 15 лицам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 212 (хищение путем использования компьютерной техники, совершенное в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК Беларуси. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемыми остаются еще семь человек.Во время брифинга отметили, что злоумышленники осуществляли вывод похищенных средств с помощью виртуальных карт, использовали криптовалюту. Было также установлено, что все задержанные общались и взаимодействовали друг с другом в криминальных целях. Преступная группа общалась посредством закрытых чатов, по городу мошенники передвигались на каршеринговых авто. Похищенные денежные средства мошенники тратили на спиртные напитки, развлечения, отдых в увеселительных заведениях.– уточнил Владимир Зайцев.Представители МВД и СК рассказали, что противостоять всем видам киберпреступлений можно только совместными усилиями. Если граждане будут заботиться о своих сбережениях, а также быть предельно осторожными в онлайн-пространстве, нам удастся снизить уровень преступности.– добавили они.Владимир Зайцев и Дмитрий Острейко в очередной раз напомнили, что ни в коем случае нельзя передавать реквизиты своих банковских платежных карт, логины и пароли, коды из смс-сообщений неизвестным лицам.Фото: скриншоты