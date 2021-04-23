Задержана группа кибермошенников: ущерб – более полумиллиона долларов

Оперативники по противодействию киберпреступности МВД выявили группу, подозреваемую в крупном мошенничестве. О личностях задержанных, схемах их работы, противодействии такого рода преступлениям сегодня во время брифинга рассказали представители Министерства внутренних дел и Следственного комитета.
Группа аферистов посредством популярных мессенджеров обманула десятки людей. Киберпреступники использовали распространенную схему: представлялись работниками банка и под предлогом защиты денежных средств убеждали людей сообщать свои личные данные. От действий интернет-мошенников пострадали около ста граждан, которым причинен ущерб на общую сумму более BYN 1 млн. В некоторых эпизодах сумма ущерба варьировалась от BYN 9 тыс. до $ 111 тыс.
– Сотрудниками главного управления по противодействию киберпреступности МВД совместно с коллегами из ГУВД Мингорисполкома и УВД Минщины были установлены и задержаны более 20 лиц, которые занимались данным видом преступной деятельности, – пояснил замначальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси.
Представитель милицейского ведомства пояснил, что уголовный процесс был начат с крупного факта: жительница столицы передала мошенникам около двух тысяч долларов. Сначала пострадавшей звонили «сотрудники банка», а потом и якобы представители правоохранительных органов. Женщина попалась на удочку мошенников и установила на телефон приложение, тем самым обеспечила преступникам доступ к ее смартфону.
Таким образом были установлены и другие факты преступной деятельности. Милиционеры и следователи анализировали информацию о самих группах, отслеживали цепочку счетов и устанавливали информацию о предполагаемых обнальщиках. Благодаря проведенной оперативно-разыскной работе удалось выявить и подозреваемых по другим уголовным делам.
Начальник отдела по расследованию преступлений против информационной безопасности и незаконного оборота наркотиков следственного управления УСК по Минску Дмитрий Острейко рассказал, что в одно производство было соединено более ста уголовных дел.
– Установлены и задержаны 23 подозреваемых. Среди них белорусы, граждане Таджикистана и Грузии – все проживают в Минске. Почти все безработные. Задержанные выполняли роль дропов, дроповодов и обнальщиков, – сообщил он.
Представитель СК добавил, что 15 лицам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 212 (хищение путем использования компьютерной техники, совершенное в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК Беларуси. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемыми остаются еще семь человек.
Во время брифинга отметили, что злоумышленники осуществляли вывод похищенных средств с помощью виртуальных карт, использовали криптовалюту. Было также установлено, что все задержанные общались и взаимодействовали друг с другом в криминальных целях. Преступная группа общалась посредством закрытых чатов, по городу мошенники передвигались на каршеринговых авто. Похищенные денежные средства мошенники тратили на спиртные напитки, развлечения, отдых в увеселительных заведениях.
– В ходе обысков были изъяты определенные суммы денег, а также дорогостоящая техника. Ряд лиц пытались скрыться на территории РФ, но им это не удалось. У одного из них, кстати, было изъято более 10 тысяч долларов и около 5 тысяч белорусских рублей, которыми он завладел в день задержания, – уточнил Владимир Зайцев.
Представители МВД и СК рассказали, что противостоять всем видам киберпреступлений можно только совместными усилиями. Если граждане будут заботиться о своих сбережениях, а также быть предельно осторожными в онлайн-пространстве, нам удастся снизить уровень преступности.
– Одна из главных рекомендаций – быть настороженными, даже при отображении на экране в мессенджере подозрительного звонка. Не должен внушать доверие и появившийся логотип одного из банков. Такие звонки лучше не принимать, в случае чего лучше сразу обратиться в правоохранительные органы, – добавили они.
Владимир Зайцев и Дмитрий Острейко в очередной раз напомнили, что ни в коем случае нельзя передавать реквизиты своих банковских платежных карт, логины и пароли, коды из смс-сообщений неизвестным лицам.
Фото: скриншоты
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Задержана группа кибермошенников: ущерб – более полумиллиона долларов
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