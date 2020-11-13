В Витебске милиционеры задержали горожанина, который угрожал девушке – преподавателю милицейского вуза, сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.
В августе под фото педагога в одной из социальных сетей мужчина писал комментарии с угрозами. Установили: автором является 38-летний житель облцентра. В сети он использовал ник «Эдуард Лавренов». В своих сообщениях фигурант даже говорил о намерении жестоко расправиться с девушкой.
Выяснилось, что поводом для посланий стали недостоверные публикации в интернете об участии офицера милиции в избиении задержанных. С того момента в адрес преподавателя стали поступать оскорбления и угрозы. Некоторые пользователи предлагали денежное вознаграждение за информацию об адресе девушки. Чтобы доказать правду и развеять фейк, девушка записала и распространила видеообращение.
Следователи дали правовую оценку действиям подозреваемого и возбудили уголовное дело за угрозу применения насилия в отношении сотрудника милиции.
Оперативники ГУСБ МВД продолжают устанавливать лиц, угрожающих правоохранителям или оскорбляющих их в интернете.
Видео МВД
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Задержан витебчанин, угрожавший в интернете преподавателю из Академии МВД
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