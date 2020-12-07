При попытке скрыться бойцы СПБТ «Алмаз» задержали мужчину, который 5 декабря поджег торговый павильон на улице Фрунзе в Жодино, сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.
На 32-летнего горожанина вышли сотрудники 10-го управления (по Минской области) ГУБОПиК МВД.
Выяснилось, что фигурант придерживается радикальных взглядов по силовому свержению власти, готовился к преступлению и совершил его, используя изготовленный накануне коктейль Молотова. Мужчина – постоянный участник протестных акций. Сейчас он проверяется на причастность к другим преступлениям. Устанавливается и личность его подельника. По предварительной информации, он намеревался повредить камеры наружного оборудования и вывести из строя электрооборудование на объектах ж/д транспорта в Жодино.
Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за особо злостное хулиганство. Подозреваемый водворен в ИВС.
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Задержан поджигатель ларька в Жодино
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