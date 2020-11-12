Задержан один из лидеров анархистского движения страны

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Мужчина призывал к участию в массовых беспорядках и совершению акций «прямого» действия. В мессенджере публиковались данные о сотрудниках милиции, призывы к угрозам, травле и насилию, оскорблению журналистов, правоохранителей и других госслужащих.В конспиративной квартире в поселке Сосновый Осиповичского района, где в последнее время прятался задержанный, оперативники нашли иностранные банковские платежные карточки и крупные суммы денег в различной валюте, предназначенные для финансирования участников протестов. В жилище находились и стеклянные бутылки с горюче-смазочными материалами (коктейли Молотова), листовки, наклейки, протестная атрибутика и компьютерная техника.Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и признали его подозреваемым по уголовному делу, ранее возбужденному за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок. Фигурант сотрудничает со следственными органами и дает признательные показания.Ранее минчанин уже был судим за поджоги объектов инфраструктуры и нарушение условий превентивного надзора. По его словам, жизнь с анархистским движением он связал в 2003 году.Работа по установлению иных участников радикальных Telegram-чатов, в том числе причастных к деятельности подозреваемого, продолжается.