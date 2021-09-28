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  2. Задержан обокравший фастфуд-кафе и магазин электроники минчанин

Задержан обокравший фастфуд-кафе и магазин электроники минчанин

Житель столицы обокрал киоск с фастфудом и магазин электроники. Его задержали оперативники Фрунзенского РУВД Минска, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.  


Инцидент произошел в начале августа. 40-летний минчанин отжал створку стеклопакета и проник внутрь киоска с фастфудом. Чтобы не оставить отпечатков, мужчина нашел в ящике резиновые перчатки работников общепита.

Злоумышленник забрал выручку заведения (более 1 тыс. рублей), смартфон и планшет. Камера видеонаблюдения зафиксировала действия вора. Спустя несколько дней минчанин украл квадрокоптер из магазина электроники. 

Оба раза 40-летний мужчина был одет в одну и ту же одежду. 

Известно, что ранее он уже был судим. 

По фактам хищений имущества возбуждены уголовные дела. 
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Фото: ЧУЙКО Павел Викторович
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