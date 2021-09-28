Задержан обокравший фастфуд-кафе и магазин электроники минчанин

Инцидент произошел в начале августа. 40-летний минчанин отжал створку стеклопакета и проник внутрь киоска с фастфудом. Чтобы не оставить отпечатков, мужчина нашел в ящике резиновые перчатки работников общепита.Злоумышленник забрал выручку заведения (более 1 тыс. рублей), смартфон и планшет. Камера видеонаблюдения зафиксировала действия вора. Спустя несколько дней минчанин украл квадрокоптер из магазина электроники.Оба раза 40-летний мужчина был одет в одну и ту же одежду.Известно, что ранее он уже был судим.По фактам хищений имущества возбуждены уголовные дела.