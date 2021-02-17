Задержан насильник малолетней девочки из Солигорска

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Вечером 14 февраля жительница Солигорска сообщила в милицию о нападении и сексуальном насилии в отношении ее десятилетней дочери. На место выбыла следственно-оперативная группа, служебные наряды в городе были ориентированы на установление подозреваемого.Через несколько часов на ж/д вокзале военнослужащие задержали подозреваемого по приметам. Им оказался 19-летний житель Любанского района. Во время разговора с правоохранителями он волновался и пытался выдать себя за другого человека.Молодого человека доставили в РОВД. Выяснилось, что в подъезде многоквартирного дома он увидел девочку, в маске зашел с ней в лифт и нажал кнопку последнего этажа (школьнице нужен был третий). В итоге парень остановил лифт и силой затащил жертву на верхнюю площадку. После совращения под угрозой ножа ей было запрещено говорить о случившемся.Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетней.Видео МВД