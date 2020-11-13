Задержан мужчина, размещавший чучела милиционеров и гробы на остановках транспорта в Мостах

На горожанина сыщики районной милиции вышли после того, как в пригороде Мостов стали появляться чучела и гробы. Пугала вывешивались на автобусных остановках, ритуальные ящики мужчина расставлял в полях.Выяснили: милицейскую форму фигурант брал у знакомого, чей родственник ранее проходил службу.Также установили, что мужчина был причастен к разрисовке элементов городского благоустройства и стелы на въезде в райцентр. Результаты своих стараний мужчина снимал на видео и распространял в деструктивных Telegram-каналах. Помимо этого, задержанный являлся организатором несанкционированных массовых мероприятий в Мостах.Дана правовая оценка действиям подозреваемого, возбуждено уголовное дело за хулиганство.