На Логойском тракте в столице 3 сентября проходило несанкционированное массовое мероприятие. В целях обеспечения общественной безопасности сотрудники Советского РУВД Минска задерживали самых активных участников беспорядков, сообщается в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой.
Чтобы помешать законной деятельности сотрудников правоохранительных органов, неизвестный распылил в лицо одного из милиционеров слезоточивый газ, после чего скрылся.
Пострадавшего сразу же доставили в учреждение здравоохранения, где был поставлен диагноз: «Химический ожог лица, шеи, глаз перцовым аэрозолем». В настоящее время его здоровью ничего не угрожает.
Нарушителя же нашли буквально через сутки. Нелады с законом у 40-летнего мужчины бывали и ранее. Много раз привлекался к административной ответственности, ранее судим.
Сейчас задержанный сожалеет о содеянном. Возможно, это зачтется как смягчающее обстоятельство.
Следователи уже дали правовую оценку его выходке: за насилие в отношении сотрудника ОВД возбуждено уголовное дело.
Видео: МВД
Опубликовано:
3171
В Минске задержан мужчина, распыливший газ в лицо милиционера
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter