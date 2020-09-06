В Минске задержан мужчина, распыливший газ в лицо милиционера

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Чтобы помешать законной деятельности сотрудников правоохранительных органов, неизвестный распылил в лицо одного из милиционеров слезоточивый газ, после чего скрылся.Пострадавшего сразу же доставили в учреждение здравоохранения, где был поставлен диагноз: «Химический ожог лица, шеи, глаз перцовым аэрозолем». В настоящее время его здоровью ничего не угрожает.Нарушителя же нашли буквально через сутки. Нелады с законом у 40-летнего мужчины бывали и ранее. Много раз привлекался к административной ответственности, ранее судим.Сейчас задержанный сожалеет о содеянном. Возможно, это зачтется как смягчающее обстоятельство.Следователи уже дали правовую оценку его выходке: за насилие в отношении сотрудника ОВД возбуждено уголовное дело.Видео: МВД