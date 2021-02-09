Задержан мужчина, дважды угнавший один и тот же автомобиль

В начале года 41-летняя жительница Бреста уехала жить в Россию. Перед отъездом попросила знакомого подготовить к продаже ее внедорожник. А он поручил 46-летнему мужчине почистить салон иномарки. Но мужчина решил воспользовался автомобилем в своих целях. Будучи нетрезвым, он поехал на машине в торговый центр за "добавкой" и был остановлен на дороге сотрудниками Госавтоинспекции. Автомобиль поставили на штрафстоянку, а пьяного водителя доставили в РОВД для разбирательства.Правонарушитель решил вернуть авто. Для этого тоже выбрал незаконный способ: выждал подходящий момент и угнал «Хонду». По дороге двигатель заглох, поэтому иномарку пришлось оставить на СТО. Мужчина собирался починить авто, но не удержался от соблазна и употребил алкоголь.К тому времени по сообщению сторожа парковки оперативники уже искали пропавшую иномарку. Хозяйка рассказала милиционерам, что автомобиль передавала исключительно для ремонта, разрешение пользоваться им никому не давала.В итоге брестчанина задержали в питейном заведении. Следователи дали правовую оценку его действиям и возбудили уголовное дело за угон.