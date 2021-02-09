Пьяный житель Бреста угнал чужое авто, сообщает МВД.
В начале года 41-летняя жительница Бреста уехала жить в Россию. Перед отъездом попросила знакомого подготовить к продаже ее внедорожник. А он поручил 46-летнему мужчине почистить салон иномарки. Но мужчина решил воспользовался автомобилем в своих целях. Будучи нетрезвым, он поехал на машине в торговый центр за "добавкой" и был остановлен на дороге сотрудниками Госавтоинспекции. Автомобиль поставили на штрафстоянку, а пьяного водителя доставили в РОВД для разбирательства.
Правонарушитель решил вернуть авто. Для этого тоже выбрал незаконный способ: выждал подходящий момент и угнал «Хонду». По дороге двигатель заглох, поэтому иномарку пришлось оставить на СТО. Мужчина собирался починить авто, но не удержался от соблазна и употребил алкоголь.
К тому времени по сообщению сторожа парковки оперативники уже искали пропавшую иномарку. Хозяйка рассказала милиционерам, что автомобиль передавала исключительно для ремонта, разрешение пользоваться им никому не давала.
В итоге брестчанина задержали в питейном заведении. Следователи дали правовую оценку его действиям и возбудили уголовное дело за угон.
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Задержан мужчина, дважды угнавший один и тот же автомобиль
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ