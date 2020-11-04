За два месяца инженер телекоммуникационной компании передал неизвестному данные 60 человек. Его нашли оперативники, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.
Как уточнили в ведомстве, 35-летний минчанин имел доступ к паспортным данным, адресам и телефонам абонентов компании благодаря своему роду деятельности. Несколько месяцев назад он согласился на предложение неизвестного: искать и предоставлять данные людей по запросу, а потом получать за это вознаграждение.
– За два месяца инженер установил и передал персональные данные 60 человек: милиционеров (в основном столичного ОМОНа), руководства Следственного комитета, других госорганов, а также членов их семей. В последующем переданная информация появилась в деструктивных Telegram-каналах, – отметили в МВД.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за пособничество в приготовлении к насилию и угрозам применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел и их близких в целях воспрепятствования законной деятельности.
В ведомстве напомнили, что любые посягательства на сотрудников милиции будут пресекаться, а виновные в распространении персональных данных будут установлены и привлечены к ответственности.
Опубликовано:
2912
Задержан минчанин, который «сливал» в сеть личные данные правоохранителей
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Денис МАЛЫШИЦ
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Осень. «Альтернативные правительства» Беларуси растут, как грибы в лесу. Но брать их люди опасаются