Задержан минчанин, который «сливал» в сеть личные данные правоохранителей

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Как уточнили в ведомстве, 35-летний минчанин имел доступ к паспортным данным, адресам и телефонам абонентов компании благодаря своему роду деятельности. Несколько месяцев назад он согласился на предложение неизвестного: искать и предоставлять данные людей по запросу, а потом получать за это вознаграждение.– отметили в МВД.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за пособничество в приготовлении к насилию и угрозам применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел и их близких в целях воспрепятствования законной деятельности.В ведомстве напомнили, что любые посягательства на сотрудников милиции будут пресекаться, а виновные в распространении персональных данных будут установлены и привлечены к ответственности.