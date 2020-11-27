Задержан электромонтер из Лиды, создавший "доску позора" милиционеров в Telegram

42-летнего горожанина задержали оперативники гродненского управления ГУБОПиК, сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.
В основном это были анкеты и фото правоохранителей с домашними адресами и телефонами. Попадали туда и данные о членах их семей. Мужчина хотел оказать давление на милиционеров, тем самым спровоцировать отказ от исполнения ими своих служебных обязанностей.
Лидчанин также был главой канала «Объединенный союз революции» и чатом «Лида страна для жизни», где участников призывали к насилию над силовиками и их детьми, а также проведению диверсий на железнодорожном транспорте. Исполнителям он предлагал денежное вознаграждение. В квартире подозреваемого оперативники обнаружили протестную атрибутику, нож, пневматический пистолет, которые вместе с техникой изъяли.
Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за оскорбление представителя власти. ГУБОПиК продолжает устанавливать другие эпизоды преступной деятельности фигуранта, а также его соучастников.
Видео: МВД
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