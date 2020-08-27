Задержан активный участник беспорядков в Жлобине. Ранее дважды судим. ВИДЕО

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В компании своих приятелей он забрасывал сотрудников милиции и их служебные автомобили тротуарной плиткой и арматурой.Компания снимала происходящее на мобильные телефоны и размещала в интернете. Действиям задержанного дана правовая оценка: возбуждено уголовное дело за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, и активное участие в них.