Накануне в Жлобине сотрудники местного РОВД задержали 19-летнего жителя города, который в день президентских выборов и после них принимал участие в беспорядках в районе центральной площади, сообщает МВД. Молодой человек оказался дважды судимым за кражи и неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за вождение без прав, совершение ДТП и оставление места аварии.
В компании своих приятелей он забрасывал сотрудников милиции и их служебные автомобили тротуарной плиткой и арматурой.
Компания снимала происходящее на мобильные телефоны и размещала в интернете. Действиям задержанного дана правовая оценка: возбуждено уголовное дело за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, и активное участие в них.
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Задержан активный участник беспорядков в Жлобине. Ранее дважды судим. ВИДЕО
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