На четверокурсника столичного университета вышли сотрудники ГУБОПиК МВД после получения информации о его противоправных действиях. Выяснилось, что 20-летний минчанин с 12 августа являлся одним из создателей и администраторов телеграм-канала радикального толка «Белые халаты» и такого же чата «Медики и Волонтеры».
Участники этих ресурсов активно обсуждали способы противодействия действующей власти, публиковали оскорбления и угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов, призывали к увольнениям медработников, участию в забастовках и протестах.
В ходе обыска квартиры молодого человека изъяты планшет, ноутбук, атрибутика и мобильник. Во время задержания хозяин попытался разбить свой телефон, чтобы заблокировать доступ к аккаунту, с которого администрировал ресурсы. Также у студента обнаружена польская виза для выезда из страны.
В результате осмотра изъятой техники установлена корыстная заинтересованность администратора в получении из-за рубежа крупных денежных сумм (одна из них – 54 тыс. евро) для финансирования деструктивной деятельности.
Следователями минчанин признан подозреваемым по уголовному делу об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.
Сейчас ГУБОПиК продолжает работу по установлению иных модераторов и администраторов радикальных телеграм-чатов, в том числе причастных к противоправной деятельности подозреваемого.
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Задержан администратор телеграм-канала «Белые халаты»
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Фото: Денис МАЛЫШИЦ