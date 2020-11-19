Задержан администратор телеграм-канала «Белые халаты»

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Участники этих ресурсов активно обсуждали способы противодействия действующей власти, публиковали оскорбления и угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов, призывали к увольнениям медработников, участию в забастовках и протестах.В ходе обыска квартиры молодого человека изъяты планшет, ноутбук, атрибутика и мобильник. Во время задержания хозяин попытался разбить свой телефон, чтобы заблокировать доступ к аккаунту, с которого администрировал ресурсы. Также у студента обнаружена польская виза для выезда из страны.В результате осмотра изъятой техники установлена корыстная заинтересованность администратора в получении из-за рубежа крупных денежных сумм (одна из них – 54 тыс. евро) для финансирования деструктивной деятельности.Следователями минчанин признан подозреваемым по уголовному делу об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.Сейчас ГУБОПиК продолжает работу по установлению иных модераторов и администраторов радикальных телеграм-чатов, в том числе причастных к противоправной деятельности подозреваемого.