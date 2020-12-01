Задержали самого разыскиваемого маньяка в России: на его счету около 30 жертв

В правоохранительных органах пояснили, что подозреваемый – 38-летний Радик Тагиров. Поволжского маньяка задержали ночью в квартире его гражданской супруги. Фигурант уже имеет судимости – за грабеж и незаконную перевозку оружия.По предварительной версии, от рук преступника пострадали от 25 до 32 жертв. Преступления он совершал в разных городах.Злоумышленник проникал в квартиры к пожилым женщинам под видом соцработника или сотрудника ЖКХ и расправлялся с ними. Тагиров был предусмотрительным: совершал противоправные деяния всегда в перчатках, а после убийств разливал на пол чистящее средство, чтобы сбить со следа служебных собак.Большинство преступлений убийца совершил в 2011–2012 годах в Поволжье и на Урале.