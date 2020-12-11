Задайте вопрос эксперту о COVID-19

Во вторник, 15 декабря, с 15:00 до 16:00 в издательском доме «Беларусь сегодня» пройдет прямая телефонная линия с заместителем главного врача по медицинской части Минской городской клинической инфекционной больницы Святославом Олеговичем ВЕЛЬГИНЫМ.
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Задайте специалисту вопросы, волнующие вас в связи со сложившейся в стране и мире эпидемической обстановкой. Как правильно защищаться от коронавируса, когда он среди членов семьи? Можно ли получить больничный на дому, если вы контакт первого уровня? Какими подручными средствами лечиться, обнаружив у себя подозрительные признаки, и стоит ли бежать к аптечке за антибиотиками? Узнавайте у специалиста по номеру (8-017) 311-02-19.
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Фото: Александр КУШНЕР