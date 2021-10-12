Зачисление в ссузы Беларуси предлагается проводить без ЦТ

Зачисление в средние специальные учебные заведения Беларуси предлагается проводить без централизованного тестирования. Об этом рассказал журналистам министр образования Игорь Карпенко после совещания у Главы государства, где обсуждались вопросы новой редакции Кодекса об образовании и правил приема в вузы и ссузы, передает БЕЛТА.
"Зачисление в ссузы Беларуси предлагается проводить по конкурсу документа об образовании, уйдя от централизованного тестирования", – заявил министр.
Игорь Карпенко отметил, что в дальнейшем у тех, кто окончил уровень среднего специального образования, есть возможность поступать в вузы по соответствующей специальности для продолжения обучения на более высокой ступени.
"Мотивированный абитуриент, который получил среднее специальное образование и хочет поступить в вуз, не лишается такой возможности. Наоборот, эти возможности сегодня расширяются", – сказал он.
Предполагается, что зачисление в ссузы без ЦТ будет способствовать повышению привлекательности такого образования у выпускников, а также у людей, имеющих стаж работы в профессии.