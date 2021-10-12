Зачисление в ссузы Беларуси предлагается проводить без ЦТ

– заявил министр.Игорь Карпенко отметил, что в дальнейшем у тех, кто окончил уровень среднего специального образования, есть возможность поступать в вузы по соответствующей специальности для продолжения обучения на более высокой ступени., – сказал он.Предполагается, что зачисление в ссузы без ЦТ будет способствовать повышению привлекательности такого образования у выпускников, а также у людей, имеющих стаж работы в профессии.