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Забыть о ценностях предков, значит потерять себя как нацию – Повный

Повный: забыть о ценностях предков – значит потерять себя как нацию

О духовно-нравственном воспитании молодежи и участии церкви в этом процессе в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ порассуждал настоятель прихода Храма-памятника в честь Всех Святых Федор Повный. 


– Один из усвоенных уроков событий августа 2020 года: школы еще больше будут уделять внимание воспитанию личности. На этом фоне государство оказало доверие Белорусской православной церкви, предложив содействовать формированию высоких нравственных качеств и любви к Отечеству у детей и молодежи,  –  рассказывает Федор Повный. 

По мнению настоятеля, этот шаг логичен, поскольку мировоззрение формируется на тех ценностях, которые передаются от предков из поколения в поколение. Забыть о них – значит потерять себя как нацию, утратить идентичность, считает гость программы. 

– Кроме того, ни один из школьных предметов не рассматривает духовных законов бытия человека, а они так же важны, как и физические, – отмечает Федор Повный. 

Настоятель подчеркнул, что церковь не вмешивается в процесс образования, сохраняя принцип светскости школы, но она предлагает ученикам ознакомиться с христианским наследием Родины, посмотреть на историю и культуру белорусского народа через призму евангельских ценностей. 

– Задача церкви в пределах учебных учреждений – очеловечивать, а не проповедовать. На факультативах и информационных часах будут иногда интересные беседы о смысле жизни и служении людям, о дружбе и чести, о любви и влюбленности, о здоровом образе жизни и чистоте сердца. Не нужно думать и пугать людей, что с 1 сентября высадится десант священников, который побежит в школу учить детей церковнославянской азбуке, – резюмировал Федор Повный.  
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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