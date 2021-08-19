Забыть о ценностях предков, значит потерять себя как нацию – Повный

рассказывает Федор Повный.По мнению настоятеля, этот шаг логичен, поскольку мировоззрение формируется на тех ценностях, которые передаются от предков из поколения в поколение. Забыть о них – значит потерять себя как нацию, утратить идентичность, считает гость программы., – отмечает Федор Повный.Настоятель подчеркнул, что церковь не вмешивается в процесс образования, сохраняя принцип светскости школы, но она предлагает ученикам ознакомиться с христианским наследием Родины, посмотреть на историю и культуру белорусского народа через призму евангельских ценностей.– резюмировал Федор Повный.