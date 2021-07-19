Вокзал Канфранк на франко-испанской границе, который не работал уже более пятидесяти лет, превратится в отель. Новость передает британское издание The Guardian.
Фото: Alamy
Отмечается, что вокзал был закрыт 51 год назад.
Гостиницу на 104 номера спроектировали архитекторы Хоакин Магразо и Фернандо Использу во взаимодействии с региональным правительством Арагона и гостиничной сетью Barcelo. Бюджетная стоимость составляет 27 млн евро, из которых правительство Арагона внесет 12 млн евро на ремонт путей и благоустройство территории.
Фасад здания останется, рядом с ним появится новая станция, в которую можно будет попасть через вестибюль гостиницы.
В комплексе также обустроят конференц-зал на 200 мест, создадут железнодорожный музей, магазины и убежище для паломников, так как Канфранк находится на одном из маршрутов в Сантьяго-де-Компостела.
Станция начала свою работу во времена финансового кризиса в 1929 году. Через 2 года Канфранк серьезно пострадал из-за сильного пожара. В 1936 году началась гражданская война в Испании, которую сменила Вторая мировая. В связи с этим международное ж/д сообщение было восстановлено лишь в 1950-х. В 1970-м произошло крушение поезда: повредился мост, работа станции была прекращена. Сегодня на вокзале работает только совсем небольшое испанское внутреннее сообщение.
В 2020 году Франция и Испания договорились начать работу по открытию восьмикилометрового туннеля Сомпор, который соединяет два государства. При условии оказания поддержки со стороны Евросоюза есть надежда, что линия и станция Канфранк будут введены в эксплуатацию к 2026 году.
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Заброшенный железнодорожный вокзал Европы станет пятизвездочным отелем
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