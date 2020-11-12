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Заболевший коронавирусом Зеленский в больнице

О том, что заразившийся COVID-19 президент Украины госпитализирован, его пресс-секретарь Юлия Мендель сообщила в Facebook, пишет РБК-Украина.


«Логистические решения принимались достаточно быстро, президент действительно из офиса отправился домой, а оттуда во вторник перебрался в больницу, ведь там лучшие условия для самоизоляции и ухода за пациентами с коронавирусной инфекцией», – написала Юлия Мендель.

Таким образом, она подтвердила слова советника главы Офиса Президента (ОП), который рассказал в интервью о госпитализации украинского лидера.

Вместе с Зеленским в больнице находится и глава ОП Андрей Ермак. Пресс-секретарь президента уточнила, что у обоих «легкие симптомы болезни». По ее словам, оба политика «активны» и уже провели ряд совещаний из учреждения здравоохранения. В том числе Владимир Зеленский пообщался с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Фото: РБК-Украина
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