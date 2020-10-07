Об этом сообщил глава аппарата Белого дома Марк Мидоус, пишет РИА "Новости".
– Он (Дональд Трамп. – Прим. ред.) продолжает работать. Он в очень хорошем состоянии. Мы довольны его прогрессом… Он вчера хотел перейти в Овальный кабинет. Если он решит перейти в Овальный кабинет, у нас там есть протоколы безопасности – не только с точки зрения предметов индивидуальной защиты, но и вентиляции, – заявил Марк Мидоус.
Известно, что президент США уже заходил в Овальный кабинет накануне, соблюдая необходимые меры предосторожности.
Напомним, COVID-19 у Дональда Трампа обнаружили 2 октября. В тот же день он был госпитализирован, однако уже в понедельник, 5 октября, выписался из госпиталя и вернулся в Белый дом.
Кстати, американский лидер заявил, что будет участвовать по втором раунде кандидатских дебатов в рамках избирательной кампании в США, несмотря на коронавирус. Его оппонент Джозеф Байден не согласен: он считает, что мероприятие нужно отменить, если к моменту его проведения Трамп не выздоровеет.
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Заболевший коронавирусом Трамп уже готов возобновить работу в Овальном кабинете
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Фото: РЕЙТЕР