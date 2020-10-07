Заболевший коронавирусом Трамп уже готов возобновить работу в Овальном кабинете

– Прим. ред.)– заявил Марк Мидоус.Известно, что президент США уже заходил в Овальный кабинет накануне, соблюдая необходимые меры предосторожности.Напомним, COVID-19 у Дональда Трампа обнаружили 2 октября. В тот же день он был госпитализирован, однако уже в понедельник, 5 октября, выписался из госпиталя и вернулся в Белый дом.Кстати, американский лидер заявил, что будет участвовать по втором раунде кандидатских дебатов в рамках избирательной кампании в США, несмотря на коронавирус. Его оппонент Джозеф Байден не согласен: он считает, что мероприятие нужно отменить, если к моменту его проведения Трамп не выздоровеет.