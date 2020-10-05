Но там он продолжит лечение, уточняет ТАСС.
Сообщается, что в ночь с воскресенья на понедельник состояние заразившегося COVID-19 президента США улучшилось. Утром 5 октября он встретился с медиками, которые проведут более подробную оценку его здоровья.
– Говорил с президентом утром. Ночью его состояние продолжало улучшаться, и он готов вернуться к нормальному рабочему графику. Мы по-прежнему рассчитываем, что он сможет вернуться в Белый дом позже сегодня, – рассказал телеканалу Fox News глава аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз, добавив, что лечение Дональда Трампа было замечательным, а его сила – невероятной.
Напомним, президент США сообщил о том, что он с супругой получил положительные результаты теста на коронавирус в ночь на пятницу. В тот же день американский лидер был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
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Заболевший коронавирусом Трамп может вернуться в Белый дом уже сегодня
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Фото: РЕЙТЕР