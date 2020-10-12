Заболевшего коронавирусом Порошенко выписали из больницы

– сказано в сообщении пресс-службы экс-президента Украины.Напомним, Порошенко сообщил, что заразился коронавирусом 29 сентября, а 3 октября был госпитализирован.Супруга бывшего президента рассказала, что их дочь Евгения, у которой также диагностировали COVID-19, болезнь переносит в более легкой форме.