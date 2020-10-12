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Заболевшего коронавирусом Порошенко выписали из больницы

Его состояние улучшилось, пишет ТАСС.


Спасибо всем, кто выразил искреннюю поддержку нашему лидеру Петру Порошенко. Сообщаем, что сегодня Петра Порошенко выписали из больницы, так как его состояние здоровья улучшилось, – сказано в сообщении пресс-службы экс-президента Украины.

Напомним, Порошенко сообщил, что заразился коронавирусом 29 сентября, а 3 октября был госпитализирован. 

Супруга бывшего президента рассказала, что их дочь Евгения, у которой также диагностировали COVID-19, болезнь переносит в более легкой форме.
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Фото: РЕЙТЕР
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