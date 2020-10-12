Его состояние улучшилось, пишет ТАСС.
– Спасибо всем, кто выразил искреннюю поддержку нашему лидеру Петру Порошенко. Сообщаем, что сегодня Петра Порошенко выписали из больницы, так как его состояние здоровья улучшилось, – сказано в сообщении пресс-службы экс-президента Украины.
Напомним, Порошенко сообщил, что заразился коронавирусом 29 сентября, а 3 октября был госпитализирован.
Супруга бывшего президента рассказала, что их дочь Евгения, у которой также диагностировали COVID-19, болезнь переносит в более легкой форме.
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Заболевшего коронавирусом Порошенко выписали из больницы
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Фото: РЕЙТЕР