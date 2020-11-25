Заболеваемость ВИЧ в Брестской области в этом году снизилась на четверть

В области с ВИЧ живут почти 1,7 тыс. человек. За десять месяцев зарегистрировали 105 новых случаев. По сравнению с таким же периодом прошлого года, заболеваемость стала меньше на четверть. Почти в 85% случаев вирус передавался половым путем.– пояснили в Брестском областном центре гигиены и эпидемиологии.Всего в Брестской области от ВИЧ-инфицированных матерей родился 291 ребенок, в том числе за последние десять месяцев – 15 детей. Благодаря антиретровирусной профилактике беременных риск рождения ребенка с вирусом иммунодефицита не превышает 2%. По данным на 1 ноября, такой диагноз поставлен 24 детям.– добавили в центре гигиены и эпидемиологии.