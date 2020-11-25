На Брестчине заболеваемость в январе – октябре 2020 года снизилась на 24,5% по сравнению с таким же периодом 2019-го, сообщает БЕЛТА.
В области с ВИЧ живут почти 1,7 тыс. человек. За десять месяцев зарегистрировали 105 новых случаев. По сравнению с таким же периодом прошлого года, заболеваемость стала меньше на четверть. Почти в 85% случаев вирус передавался половым путем.
"Заражение ВИЧ часто было связано с пребыванием за пределами страны. Из 105 вновь выявленных случаев в 15 инфицирование произошло во время трудовой миграции. За последние 10 лет больше всего заражались люди старше 30 лет. Сейчас на данную категорию приходится 88,6% случаев", – пояснили в Брестском областном центре гигиены и эпидемиологии.
Всего в Брестской области от ВИЧ-инфицированных матерей родился 291 ребенок, в том числе за последние десять месяцев – 15 детей. Благодаря антиретровирусной профилактике беременных риск рождения ребенка с вирусом иммунодефицита не превышает 2%. По данным на 1 ноября, такой диагноз поставлен 24 детям.
"К концу этого года Брестская область стремиться достичь глобальной цели ООН "90–90–90". Люди с ВИЧ должны знать свой статус, получать антиретровирусную терапию, а у получающих терапию должна быть достигнута неопределяемая вирусная нагрузка. По охвату лечением и показателю неопределяемой вирусной нагрузки Брестская область занимает первое место в республике", – добавили в центре гигиены и эпидемиологии.
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Заболеваемость ВИЧ в Брестской области в этом году снизилась на четверть
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Фото: Алексей МАТЮШ