Показатель смертности от COVID-19 также вырос. Точные цифры привела вице-премьер России Татьяна Голикова, передает ТАСС.
Она отметила, что за последние три недели в Российской Федерации фиксируют рост заболеваемости коронавирусом. В особенности он стал выражен на минувшей неделе. «По ее итогам показатель заболеваемости составил 76,2 случая на 100 тыс. населения – это на 29,2% больше, чем на предыдущей неделе», – уточнила Татьяна Голикова.
По ее словам, среднесуточный показатель заболеваемости в Российской Федерации за минувшую неделю поднялся на 31,2%, при этом более 47% случаев приходятся на Москву. Что касается показателя смертности от COVID-19, он за неделю в России вырос на 21,3%.
Всего с начала распространения коронавирусной инфекции в России зарегистрировано 5 368 513 случаев COVID-19. С последней статистикой по коронавирусу в России можно ознакомиться тут.
Фото: ТАСС
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Заболеваемость коронавирусом в России за последнюю неделю выросла примерно на 30%
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