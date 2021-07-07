Есть и хорошие новости – показатель смертности от инфекции за неделю снизился на 7%. Такими данными поделилась Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает ТАСС.
В ВОЗ подсчитали количество заразившихся коронавирусом и умерших от него в мире за неделю: 2,68 млн и примерно 54 тысячи человек соответственно. Заболеваемость выросла на 3%, а вот смертность снизилась на 7%. По данным ВОЗ, это самый низкий показатель с октября прошлого года.
«По состоянию на 4 июля всего насчитывалось 183 198 019 случаев инфицирования и 3 971 687 случаев смерти пациентов», – уточнили в ВОЗ.
Топ-3 стран с наибольшим количеством инфицированных за неделю составили Бразилия, Индия и Колумбия. Самый высокий уровень заболеваемости был зарегистрирован на Сейшельских островах.
В Европе зарегистрировали рост заболеваемости на 30%, а смертность особенно сильно выросла в Африке (на 23%).
В ВОЗ предполагают, что «Дельта»-штамм COVID-19 к концу лета станет доминирующим и будет приходиться на 90% новых случаев заражения.
Фото: pixabay.com
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Заболеваемость коронавирусом в мире за неделю выросла на 3%
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