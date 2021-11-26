Заболеваемость коронавирусом в мире за неделю снизилась впервые с октября

За неделю в мире зафиксировали 4 млн случаев заражения COVID-19 – это на 0,2 млн меньше, чем за предыдущий аналогичный период, пишет ТАСС.
Агентство уточняет, что уменьшился и показатель смертности из-за ковида: за последние семь дней умерли 50,2 тысячи инфицированных, что примерно на 1,8 тысячи меньше, чем за предыдущие.
Утоняется, что больше всего заразившихся (свыше ста тысяч в сутки) сейчас выявляют в США. Быстрее всего коронавирусная инфекция распространяется, как и прежде, в Западной Европе. В Восточной же заболеваемость в основном снижается, но эпидемический процесс продолжает развиваться в Чехии и Польше, где в сутки регистрируют уже 25 тысяч и 28 тысяч случаев COVID-19 соответственно.
Больше всего смертей из-за коронавируса сейчас регистрируют в России – с 9 ноября в стране умирают более 1,2 тысячи заболевших в сутки. На втором месте США – около тысячи смертей в день. В относительном выражении смертность выше всего в Перу. В этой стране на каждые 100 тысяч жителей приходится 598 умерших от COVID-19.
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