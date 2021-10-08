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Заболеваемость коронавирусом в мире снизилась до уровня июня

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире снижается шестую неделю подряд. За последние семь дней положительный результат теста на COVID-19 получили примерно 3 млн человек. Данный показатель стал минимальным с июня текущего года, сообщает ТАСС.


Число летальных исходов от коронавируса также снижается. За неделю умерли около 52 тыс. пациентов, у которых ранее диагностировали COVID-19. Данный показатель оказался 2,5 тыс. меньше, чем за предыдущий аналогичный период. Это примерно соответствует уровню ноября прошлого года.
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Фото: РЕЙТЕР
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