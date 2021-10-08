Заболеваемость коронавирусом в мире снизилась до уровня июня

Число летальных исходов от коронавируса также снижается. За неделю умерли около 52 тыс. пациентов, у которых ранее диагностировали COVID-19. Данный показатель оказался 2,5 тыс. меньше, чем за предыдущий аналогичный период. Это примерно соответствует уровню ноября прошлого года.