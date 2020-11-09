В минувшие выходные на базе Национального олимпийского стадиона «Динамо» стартовал забег в лабиринте. Такое мероприятие проводилось впервые в стране.
– Бросить себе вызов решились 300 любителей бега из Минска, Несвижа, Жодино, Новополоцка, Гомеля, Марьиной Горки, Бреста, Могилева, Солигорска, Витебска, Молодечно, Лиды, Борисова, Барановичей, Слуцка, Сморгони, Гродно. Помимо белорусов, в забеге поучаствовали представители из Москвы, Санкт-Петербурга и даже Америки, – рассказала специалист по рекламным коммуникациям Виктория Минчукова.
Мероприятие проводилось в ядре стадиона, участники были разделены на группы и стартовали в несколько забегов. Легкоатлеты петляли по коридорчикам, поднимались и спускались по лестницам на трибунах, а также бегали в подтрибунных помещениях. Участникам было необходимо без указателей добраться до финиша и не попасть в тупик. Для детей была организована мини-трасса.
Стоит отметить, что все три призовых места достались спортсменкам из Минска: золото у Светланы Санько (9 минут 18 секунд), серебряным призером забега стала Анастасия Соколова (9 минут 29 секунд), а бронзу завоевала Татьяна Пехтерева (10 минут 40 секунд).
У мужчин быстрее всех дистанцию преодолел Александр Никитко из Барановичей с рекордным временем 8 минут 43 секунды. Вице-чемпионом стал Александр Санько из Минска (9 минут 4 секунды). С третьим временем финишировал Александр Кравченко из Могилева (9 минут 12 секунд).
– Все участники отметили необычность забега. Организаторы, в свою очередь, планируют сделать мероприятие традиционным. Пока не можем сказать, как часто, но второй забег, надеемся, будет скоро. В планах – увеличить дистанцию и усложнить препятствия, – дополнила Виктория Минчукова.
Фото: stadium-dinamo.by
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Забег Labyrinth Run в Минске объединил около 300 участников из Беларуси и России
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