Забег, автофест и ночной парад. День молодежи пройдет 18 июля на «Славянском базаре в Витебске»

Молодежный фест #YouthDays2020 пройдет 18 июля во время XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Для участников и гостей Дня молодежи подготовят две масштабные локации – спортивную и креативную. Узнали, что на них можно делать.

Площадка для тех, кто не представляет жизнь без движения и драйва, будет работать возле Летнего амфитеатра. Сюда можно приходить со своими роликами, скейтами и беговыми кроссовками. Или без ничего – в качестве болельщиков. С 10:00 и до 16:00 на #SportYouth пройдут республиканский турнир по гиревому спорту, мастер-класс и соревнования по роллер-спорту, областные состязания по баскетболу, знакомит с программой секретарь Центрального комитета БРСМ Юлия Зинкевич:

– День молодежи начнется с большой зарядки «#раЗАм з бацькам» и презентации тематических площадок БРСМ, а ровно в полдень стартует молодежный забег: ЗОЖ-марафонцам предстоит осилить дистанцию в 6,4 километра. Желающие еще успевают попасть в число бегунов – онлайн-заявки мы принимаем до 10 июля на сайте onlinetestpad.com. Важный момент: возраст участников должен быть от 18 лет до 31 года. Что касается стартовых номеров, то их будем выдавать до 10 утра в день забега.

Все, кто готовится стартовать в марафоне, успевают на торжественную церемонию открытия молодежного фестиваля #YouthDays2020. Она состоится на площади Победы в 11:30, продолжает Юлия Зинкевич:

– На площадке #CreativeYouth пройдет множество развлечений и ивентов – на протяжении всего дня автофест, кавер-конкурс «Копия верна», фестиваль дворовых игр «Альтернатива». В 12:30 начнется патриотическая акция «Беларусь помнит. Помним каждого», после чего в Витебской областной библиотеке имени В. И. Ленина запланирован открытый диалог.

Завершится День молодежи ночным парадом участников республиканского молодежного поезда «Беларусь. Моладзь. Натхненне». От площади Победы они пройдут до железнодорожного вокзала и в 23:00 отправятся в семидневный путь по маршруту Витебск – Шклов – Могилев – Гомель – Пинск – Брест – Гродно – Молодечно – Минск.