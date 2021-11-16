Забастовка металлургов в Испании переросла в столкновения с полицией

Испанские металлурги объявили 16 ноября бессрочную забастовку в провинции Кадис (автономное сообщество Андалусия), передает ТАСС.
Согласно данным газеты La Voz de Cadiz, акции протеста состоялись в нескольких населенных пунктах провинции. Участники митингов строили баррикады, поджигали шины, бросали в полицейских камни и перекрывали дороги. В результате произошли столкновения сотрудников правоохранительных органов с протестующими. Также в населенном пункте Сан-Фернандо полицейским пришлось применить небольшие резиновые снаряды против участников акции.
Отмечается, что протесты прошли у завода испанской судостроительной компании Navantia в муниципалитете Пуэрто-Реаль, а также в городе Кадис и некоторых других населенных пунктов. К данному моменту сообщается об одном задержанном. Четыре сотрудника правоохранительных органов пострадали.
Одним из главных требований металлургов является повышение заработной платы.
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