За январь – сентябрь экспорт ПВТ увеличился на 25% и превысил 2,3 млрд долларов

Экспорт услуг компаний Парка высоких технологий за девять месяцев текущего года увеличился на 25% и превысил 2,3 млрд долларов. Такие данные приведены на сайте ПВТ.
По итогам третьего квартала нынешнего года экспорт услуг компаний Парка составил около 764 млн долларов, что на 160 млн долларов больше, чем за такой же период минувшего года. Таким образом, экспорт ПВТ за январь –сентябрь 2021 года уже превысил 2,3 млрд долларов при темпе роста 125%. На данный момент этот показатель составляет треть всего экспорта услуг Беларуси. В минувшем году экспорт Парка сложился на уровне 2,7 млрд долларов.
В ПВТ добавили, что основными потребителями продуктов компаний-резидентов являются США, Кипр, Великобритания, Ирландия и Россия.
– По объему налоговых отчислений в республиканский бюджет Парк высоких технологий остается в числе лидеров: за 9 месяцев 2021 года резиденты заплатили 539,8 млн рублей налогов при темпе роста 183,5%. Кроме того, в 2021 году в ПВТ создано 8960 рабочих мест. Сегодня в компаниях Парка работают более 76 тыс. человек, – обратили внимание в Парке.
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