За I квартал текущего года за рубеж поставлено товаров на сумму около 1,5 млрд долларов. Экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания за январь – март вырос на 5,3%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
В ведомстве отметили, что белорусское продовольствие в январе – марте поставлялось в 88 стран мира. Это на 5 государств больше, чем за соответствующий период 2020-го.
«Увеличение поставок наблюдалось практически по всем регионам. Экспорт в страны СНГ, включая Российскую Федерацию, увеличился на 0,4%, в страны Азии и Океании – на 70,1%, ЕС – на 38,4%, Америки и Карибского бассейна – на 82,6%, страны Африки – на 78,3%. Экспорт продовольствия в Китайскую Народную Республику вырос на 87,7%. В целом поставки в страны дальнего зарубежья по сравнению с соответствующим периодом 2020 года увеличились на 47,8%», – привели статистику в Минсельхозпроде.
Отмечается, что экспорт молока и молокопродуктов вырос на 0,3%, говядины – на 10,3%, колбасных изделий и готовых изделий из мяса – на 9,2%, рыбы и рыбной продукции – на 15,6%, яйца – на 48,6%, картофеля – на 15,3%, масла рапсового – на 70,3%.
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За январь – март 2021 года экспорт белорусской сельхозпродукции вырос на 5,3%
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