За январь – март 2021 года экспорт белорусской сельхозпродукции вырос на 5,3%

В ведомстве отметили, что белорусское продовольствие в январе – марте поставлялось в 88 стран мира. Это на 5 государств больше, чем за соответствующий период 2020-го.– привели статистику в Минсельхозпроде.Отмечается, что экспорт молока и молокопродуктов вырос на 0,3%, говядины – на 10,3%, колбасных изделий и готовых изделий из мяса – на 9,2%, рыбы и рыбной продукции – на 15,6%, яйца – на 48,6%, картофеля – на 15,3%, масла рапсового – на 70,3%.