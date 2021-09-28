За январь – август в консолидированный бюджет Могилевской области поступило 1061,5 млн рублей

Наибольшие суммы в доходах бюджета за восемь месяцев составляют поступления подоходного налога – 382,3 млн рублей (36%), налога на добавленную стоимость – 137,1 мл. рублей (12,9%), налога на прибыль – 95,2 млн рублей (9%), акцизов – 52,4 млн рублей (4,9%), налога при УСН – 50,1 млн рублей (4,7%). Об этом рассказали в пресс центре инспекции Министерства по налогам и сборам по Могилевской области.

В десятку лидеров в формировании бюджета региона вошли: «Могилевэнерго», «Климовичский ЛВЗ», ЗАО «Бобруйский бровар», ООО «Кронохем», Могилевский филиал РУП «Белтелеком», «Могилевоблгаз», «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт», филиал ООО «Евроторг» в Могилеве, СООО «Оазис Груп», ЗАО «Завод полимерных труб». Удельный вес платежей лидирующих предприятий составил 19,6% общих поступлений в бюджет области.