За взлом компьютерной сети Мингорисполкома задержаны двое мужчин

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Ночью 3 ноября 34-летний мужчина с помощью компьютерной техники осуществил несанкционированный доступ к информации, хранящейся в компьютерной сети Мингорисполкома. Он был задержан сотрудниками милиции.Позже установили и задержали его знакомого, также причастного к взлому. Стало известно, что оба принимали активное участие в несанкционированных массовых мероприятиях в Минске 9 августа 2020 года.В ходе обыска по месту жительства у одного из них обнаружены вещественные доказательства: огнестрельное оружие, патроны, бронежилет, каски, мечи, радиостанции и листовки с призывами к забастовке.Фото и видео СК