Двое мужчин задержаны за взлом компьютерной системы Мингорисполкома, который они совершили 3 ноября 2020 года, сообщает СК.
Ночью 3 ноября 34-летний мужчина с помощью компьютерной техники осуществил несанкционированный доступ к информации, хранящейся в компьютерной сети Мингорисполкома. Он был задержан сотрудниками милиции.
Позже установили и задержали его знакомого, также причастного к взлому. Стало известно, что оба принимали активное участие в несанкционированных массовых мероприятиях в Минске 9 августа 2020 года.
В ходе обыска по месту жительства у одного из них обнаружены вещественные доказательства: огнестрельное оружие, патроны, бронежилет, каски, мечи, радиостанции и листовки с призывами к забастовке.
Фото и видео СК
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За взлом компьютерной сети Мингорисполкома задержаны двое мужчин
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