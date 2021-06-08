Комитет госконтроля прокомментировал одно из новшеств, которое вводится в Уголовный кодекс Беларуси и касается выплат заработной платы в конвертах. Законом «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности» вводится уголовная ответственность за уклонение от исполнения обязанностей налогового агента по перечислению налогов, сборов (статья 243-1 УК) и уклонение от уплаты страховых взносов (статья 243-3 УК). Изменения вступают в силу 19 июня.
– Ужесточение ответственности нанимателей за выплату зарплаты «в конверте» инициировано Комитетом госконтроля и обусловлено недостаточностью имеющихся мер административного воздействия в борьбе с этим негативным явлением. Выплачивая зарплату без отражения в учете, наниматель причиняет ущерб не только государству, но и работникам (начиная от отсутствия у них гарантий получения оговоренного заработка и заканчивая несправедливым размером будущей пенсии, лишением других социальных выплат), – отметили в КГК.
Специалисты обращают внимание на то, что уголовная ответственность предусмотрена исключительно за умышленные действия, касающиеся неуплаты страховых взносов и неперечисления налогов, сборов. И только при условии, что сумма неуплаченных платежей превышает крупный размер: для налогов, сборов – 1 тыс. базовых величин, для страховых взносов – 2,5 тыс. базовых величин (сейчас 29 тыс. рублей и 72,5 тыс. рублей).
Еще одно обязательное условие привлечения к уголовной ответственности за уклонение от уплаты страховых взносов – доказанный факт их умышленного неначисления.
Должностные лица организаций, которые не скрывают зарплату, начисляют страховые взносы, но не перечисляют их в фонд соцзащиты населения (например, в связи с отсутствием денег на расчетном счете), понесут административную ответственность.
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За выплату заработной платы «в конверте» вводится уголовная ответственность
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