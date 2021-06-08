За выплату заработной платы «в конверте» вводится уголовная ответственность

– отметили в КГК.Специалисты обращают внимание на то, что уголовная ответственность предусмотрена исключительно за умышленные действия, касающиеся неуплаты страховых взносов и неперечисления налогов, сборов. И только при условии, что сумма неуплаченных платежей превышает крупный размер: для налогов, сборов – 1 тыс. базовых величин, для страховых взносов – 2,5 тыс. базовых величин (сейчас 29 тыс. рублей и 72,5 тыс. рублей).Еще одно обязательное условие привлечения к уголовной ответственности за уклонение от уплаты страховых взносов – доказанный факт их умышленного неначисления.Должностные лица организаций, которые не скрывают зарплату, начисляют страховые взносы, но не перечисляют их в фонд соцзащиты населения (например, в связи с отсутствием денег на расчетном счете), понесут административную ответственность.