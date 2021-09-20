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  2. За выходные в перестрелках в Чикаго убиты шесть человек, 37 пострадали

За выходные в перестрелках в Чикаго убиты шесть человек, 37 пострадали

За прошедшие выходные в Чикаго в результате перестрелок убиты не менее 6 человек, еще 37 получили ранения. Среди пострадавших – трехлетний мальчик, передает ABC News.


Во время одного из инцидентов 19 сентября пять человек в возрасте от 18 до 47 лет были ранены, когда двое неизвестных подъехали на транспортном средстве и начали стрелять по группе людей. Правоохранители уточнили, что злоумышленникам удалось скрыться.

В этот же день был убит 27-летний водитель эвакуатора во время обслуживания придорожных клиентов в районе Энглвуд на южной стороне населенного пункта. Мужчина работал, когда кто-то подошел и несколько раз выстрелил в него. Пострадавший был направлен в больницу, где впоследствии и умер.

Фото: pixabay.com
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