За выходные в Минске зарегистрировано 95 ДТП

В минувшие выходные в столице зафиксировано 95 ДТП: травмы получили четыре человека. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной ГАИ.
За управление транспортными средствами в нетрезвом виде правоохранители задержали 23 автолюбителя, 417 получили штрафы за превышение скорости. Сотрудники ГАИ пресекли 69 фактов управления транспортными средствами бесправниками. За нарушения правил проезда пешеходных переходов задержаны 79 водителей.
ПДД нарушили 203 пешехода, 23 из которых находились в состоянии алкогольного опьянения.
Инспекторы пресекли 31 нарушение ПДД водителями мототранспорта.
Напоминаем, с 25 августа по 5 сентября в республике проходит акция "Внимание – дети": водители всех транспортных средств при движении в дневное время обязаны включать ближний свет фар или дневные ходовые огни.
Фото из архива БЕЛТА