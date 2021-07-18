За выходные в Гомельской области на воде утонуло 4 человека, спасено 16

В Рогачеве на Днепре утонул мужчина 1991 года рождения. Он отдыхал у реки вместе с семьей. Тело пока не нашли.На Днепре, но уже в Речицком районе, у деревни Леваши утонул мужчина 1966 года рождения.- сообщил представитель Гомельской областной организации ОСВОД Сергей Костюченко.Фото МЧС