В Гомельском районе на реке Сож неподалеку от садового товарищества «Скиток-2» утонула девочка-подросток 2006 года рождения. Она приехала в гости к родственникам из Брагинского района. Во время купания была оставлена без присмотра. Тело подняли из воды спасатели через два с половиной часа.
В Рогачеве на Днепре утонул мужчина 1991 года рождения. Он отдыхал у реки вместе с семьей. Тело пока не нашли.
На Днепре, но уже в Речицком районе, у деревни Леваши утонул мужчина 1966 года рождения.
- Его поиски продолжаются, - сообщил представитель Гомельской областной организации ОСВОД Сергей Костюченко.
Фото МЧС
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За выходные в Гомельской области на воде утонуло 4 человека, спасено 16
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