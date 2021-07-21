Об этом свидетельствует статистика по заболеваемости COVID-19 в РФ на 21 июля, передает ТАСС.
По информации агентства, за минувшие сутки в стране-соседке зарегистрировали 23 704 новых случая коронавируса (это минимум с 6 июля). Общее число заразившихся выросло до 6 030 240.
Выздоровевших за сутки стало больше на 22 584, всего от коронавируса вылечились 5 404 797 россиян.
Что же касается летальных исходов, их за сутки выявили 783. За весь период распространения коронавирусной инфекции на территории РФ от нее скончались 150 705 человек.
Фото: ТАСС
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За время пандемии в России из-за коронавируса скончались более 150 тысяч человек
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