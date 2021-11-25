За время господдержки агротуризма доходы агроусадеб выросли в 4880 раз. Такие данные во время 12-й международной конференции «Агроэкотуризм в период современных вызовов: национальный опыт» озвучила директор Департамента по туризму Минспорта и туризма Ирина Воронович.

В 2020 году усадьбы посетило более 433 тысяч человек. Это на 15,8 процента меньше, чем в 2019-м. При этом 97,9 процента гостей составили белорусы. Еще 9130 человек были иностранцы из 64 стран. Свыше 68 процентов зарубежных туристов – россияне. При этом сумма оплаченных услуг в 2020-м по сравнению с 2019-м сократилась всего на 4,3 процента и составила 24,2 млн рублей. В среднем получается, что одна работавшая усадьба – а таких было 2776 из 2936 зарегистрированных – получила со стороны гостей свыше 8,7 тысячи рублей. Впрочем, цифра эта весьма условная. Заработок конкретных объектов зависит от их популярности, расположения, комплекса услуг. Тем не менее, по сравнению с 2006 годом доходы усадеб выросли в 4880 раз. Судя по динамике спроса, в этом году положение дел в сегменте улучшится.

– Сегодня агроусадьбы – это не только места для проживания на свежем воздухе, но и места, где продолжаются наши исконные традиции, обычаи, где они передаются из поколения в поколение. Пожалуй, это одна из изюминок нашего сельского бизнеса. Беларусь – страна небольшая, но в каждом регионе есть свои уникальные обычаи, – отметила Воронович.

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