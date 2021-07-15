За прошедшие сутки в Токио количество заболевших коронавирусной инфекцией возросло на 1308 человек. Новый показатель стал максимальным с января текущего года, передает ТАСС.
Согласно информации администрации столицы Японии, уже вторые сутки количество пациентов, получивших положительный результат ПЦР-тестов, больше тысячи. Неделю назад сообщалось примерно о 900 больных.
В Японии за восемь дней до начала Олимпийских игр в Токио, все еще наблюдается сложная ситуация с распространением COVID-19. Правительство приняло решение с 12 июля в столице вновь ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС), который продлится до 22 августа. В этот же период будут действовать некоторые ограничительные меры в соседних префектурах Канагава, Сайтама и Тиба.
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За восемь дней до начала Олимпиады в Токио зафиксировали максимальное с начала года число случаев COVID-19
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