За восемь дней до начала Олимпиады в Токио зафиксировали максимальное с начала года число случаев COVID-19

Согласно информации администрации столицы Японии, уже вторые сутки количество пациентов, получивших положительный результат ПЦР-тестов, больше тысячи. Неделю назад сообщалось примерно о 900 больных.В Японии за восемь дней до начала Олимпийских игр в Токио, все еще наблюдается сложная ситуация с распространением COVID-19. Правительство приняло решение с 12 июля в столице вновь ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС), который продлится до 22 августа. В этот же период будут действовать некоторые ограничительные меры в соседних префектурах Канагава, Сайтама и Тиба.