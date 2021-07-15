За вечер среды 14 июля на водоемах страны погибли два мужчины. Тело еще одного пока не обнаружено. Об этом информирует пресс-служба МЧС.
Все трагедии случились во второй половине дня. После 19 часов вечера сотрудникам МЧС поступили сообщения об утонувших людях. Одним из них оказался безработный мужчина 1981 г. р. Он пропал из виду, плавая в реке Сож возле д. Баков Чериковского района Могилевской области. Тело мужчины еще не нашли, но работники ОСВОД продолжают поиски.
Еще двое утонувших были пенсионерами — 1954 и 1958 гг. р. Несчастные случаи произошли в реке Орессе в г. Любани Минской области на ул. Боровика и в реке Птичи в г. п. Глуск Могилевской области. Работники МЧС обнаружили и извлекли из воды тела погибших.
Фото из архива БЕЛТА
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За вечер 14 июля в Беларуси утонули двое пенсионеров
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