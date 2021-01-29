За участие в преступной организации к уголовной ответственности привлечены анархисты

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Задержанные – 26-летняя девушка и трое мужчин (20, 24 и 30 лет), которые состояли в объединении «Революционное действие» («Автономное Действие – Беларусь»). Подозреваемые совершали акты прямого действия и координировали их. Установлена причастность данной компании и их единомышленников из других групп к преступлениям против общественного порядка и нравственности, мира и безопасности.Группировка преследовала цель насильственного изменения конституционного строя или территориальной целостности Беларуси, захват и удержание власти, терроризм, массовые беспорядки, разжигание социальной вражды или розни, воспрепятствование деятельности госорганов, финансирование экстремистской деятельности.Задержанные забрасывали коктейлями Молотова здания налоговой инспекции в Гомеле и Голосеевского суда Киева в 2016 году, российского посольства в Минске и управления КГБ в Бобруйске в 2010 году, а также оскверняли здания надписями и изображениями радикального характера. С 2017 года девушка размещала в открытом доступе публикации, содержащие призывы к насилию в отношении представителей власти. Участники объединения читали лекции, проводили семинары и полевые сборы, где обучали противостоянию правоохранительным органам, в том числе во время планируемых боевых действий и протестов.Финансирование деятельности белорусской ячейки осуществлялось из-за рубежа. Также существовал так называемый общак, деньги в который поступали от продажи агитационной продукции (одежда, книги и др.) и корпоративных сборов.Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за создание преступной организации либо участие в ней. После этого некоторые из участников движения начали сотрудничать с правоохранительными органами и давать признательные показания.Сейчас подозреваемые находятся в СИЗО в качестве фигурантов уголовного дела по массовым беспорядкам в Минске.