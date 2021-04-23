За три недели у браконьеров изъяли 1,3 тысячи сетных орудий лова

Наказание за браконьерство в нерест – троекратное: в три раза увеличиваются таксы при расчете причиненного природе вреда за каждую рыбу, выловленную незаконным способом или орудием. К примеру, если в обычное время пойманный сетями карась серебряный обойдется нарушителю в одну базовую величину, то в период нерестового запрета – уже в три базовые. Когда ущерб от всего улова достигает 100 базовых величин, браконьеру грозит уголовная ответственность и крупный штраф.19 апреля на Зельвенском водохранилище сотрудники Волковысской инспекции задержали местного жителя, который сетью выловил 44 килограмма нерестящейся рыбы. В улове оказалось 50 отборных карасей, два леща, три окуня и белый амур. С учетом повышенных такс вред от такой рыбалки составил 186 базовых величин (5,4 тысячи рублей). Позже в доме у жителя Зельвы нашли еще шесть сетей и порох. К слову, четыре года назад мужчину привлекали за незаконную охоту.22 апреля на озере Чечель в Ветковском районе инспекторы задержали гомельчанина. Рыбак-нелегал перегородил водоем семью сетями общей длиной почти полкилометра и поймал 50 килограммов рыбы, в основном леща. Незаконный улов, добытый во время нереста, оценили в 510 базовых величин (14,8 тысячи рублей). В доме у задержанного также обнаружили запрещенные орудия лова рыбы – три остроги и сетной подъемник.В отношении обоих «сетевиков» уже возбуждены уголовные дела. Отправляясь на нелегальную рыбалку во время нереста, браконьеры рискуют оказаться в финансовой кабале, иногда на долгие годы, напомнила Ольга Громович. Многие знают об этих рисках, но, к сожалению, не воспринимают их всерьез.Фото из архива Госинспекции охраны животного и растительного мира