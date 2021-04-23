За три недели у браконьеров изъяли 1,3 тысячи сетных орудий лова

В нерестовый период активнее ведет себя и рыба, и браконьеры, жаждущие поймать «икристую» добычу. Но и госинспекторы не дремлют. За последние три недели, когда нерестовый запрет начал действовать во всех регионах Беларуси, инспекторы выявили 171 нарушение в сфере рыболовства, проинформировала специалист по связям с общественностью Государственной инспекции охраны животного и растительного мира Ольга Громович. У браконьеров изъяли 1057 сетей общей длиной почти 49 километров и 313 прочих запрещенных орудий лова (сетные подъемники, экраны, мережи, остроги).
Наказание за браконьерство в нерест – троекратное: в три раза увеличиваются таксы при расчете причиненного природе вреда за каждую рыбу, выловленную незаконным способом или орудием. К примеру, если в обычное время пойманный сетями карась серебряный обойдется нарушителю в одну базовую величину, то в период нерестового запрета – уже в три базовые. Когда ущерб от всего улова достигает 100 базовых величин, браконьеру грозит уголовная ответственность и крупный штраф.
19 апреля на Зельвенском водохранилище сотрудники Волковысской инспекции задержали местного жителя, который сетью выловил 44 килограмма нерестящейся рыбы. В улове оказалось 50 отборных карасей, два леща, три окуня и белый амур. С учетом повышенных такс вред от такой рыбалки составил 186 базовых величин (5,4 тысячи рублей). Позже в доме у жителя Зельвы нашли еще шесть сетей и порох. К слову, четыре года назад мужчину привлекали за незаконную охоту.
22 апреля на озере Чечель в Ветковском районе инспекторы задержали гомельчанина. Рыбак-нелегал перегородил водоем семью сетями общей длиной почти полкилометра и поймал 50 килограммов рыбы, в основном леща. Незаконный улов, добытый во время нереста, оценили в 510 базовых величин (14,8 тысячи рублей). В доме у задержанного также обнаружили запрещенные орудия лова рыбы – три остроги и сетной подъемник.
В отношении обоих «сетевиков» уже возбуждены уголовные дела. Отправляясь на нелегальную рыбалку во время нереста, браконьеры рискуют оказаться в финансовой кабале, иногда на долгие годы, напомнила Ольга Громович. Многие знают об этих рисках, но, к сожалению, не воспринимают их всерьез.
Фото из архива Госинспекции охраны животного и растительного мира
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За три недели у браконьеров изъяли 1,3 тысячи сетных орудий лова
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