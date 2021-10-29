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  2. За сутки в Украине выявили почти 27 тыс. случаев заболевания COVID-19. Это новый максимум

За сутки в Украине выявили почти 27 тыс. случаев заболевания COVID-19. Это новый максимум

За сутки в Украине диагноз COVID-19 подтвердили почти у 27 тыс. пациентов. Показатель стал максимальным за все время пандемии. Новые данные опубликованы на сайте Минздрава Украины.


Уже вторые сутки подряд фиксируются антирекорды новых случаев: 28 октября выявлен 26 071 пациент с коронавирусом, а сегодня – 26 870. Больше всего инфицированных в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях.

Кроме того, за сутки госпитализировано 5463 человека, вылечились 9784. Число летальных исходов от коронавируса составило 648.

Согласно данным минздрава Украины, с начала пандемии в стране зафиксировано 2 878 674 новых случая заражения COVID-19, вылечились 2 421 495 человек, умерли 66 852.
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Фото: РЕЙТЕР
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