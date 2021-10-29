За сутки в Украине выявили почти 27 тыс. случаев заболевания COVID-19. Это новый максимум

Уже вторые сутки подряд фиксируются антирекорды новых случаев: 28 октября выявлен 26 071 пациент с коронавирусом, а сегодня – 26 870. Больше всего инфицированных в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях.Кроме того, за сутки госпитализировано 5463 человека, вылечились 9784. Число летальных исходов от коронавируса составило 648.Согласно данным минздрава Украины, с начала пандемии в стране зафиксировано 2 878 674 новых случая заражения COVID-19, вылечились 2 421 495 человек, умерли 66 852.