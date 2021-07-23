За минувшие сутки в России положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получили 23 811 человек. Умерли 795 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Это следует из информации, размещенной в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
Сутками ранее число зараженных равнялось 24 471. Темп прироста сложился на уровне 0,39%. Бессимптомно инфекцию перенесли 2495 человек.
Вместе с тем за последние 24 часа коронавирус унес жизни 795 пациентов. Выписаны из больниц 22 547 человек, у которых ранее был подтвержден COVID-19.
Опубликовано:
1103
За сутки в России зафиксировали более 23 тысяч новых случаев заражения COVID-19
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter